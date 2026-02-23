الإثنين 2026-02-23 11:29 م

الاردن يدين الهجوم الإرهابي في جمهورية نيجيريا الاتحادية

علم الأردن
علم الاردن
 
الإثنين، 23-02-2026 09:32 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا في شمال غرب جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين واختطاف عدد من النساء والأطفال. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. 

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب نيجيريا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمخطوفين.
 
 


