الاردن يدين الهجوم الإرهابي في جمهورية نيجيريا الاتحادية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب نيجيريا، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمخطوفين.
