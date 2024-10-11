الاردن يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش اللبناني

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لهذا العدوان الإسرائيلي على لبنان، محذراً من أن هذا التصعيد الخطير يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١.
وجدد السفير القضاة تضامن المملكة المطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأكد ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، معرباً عن أصدق التعازي للبنان ولأسر الذين ارتقوا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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