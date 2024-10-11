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الاردن يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش اللبناني

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية
الجمعة، 11-10-2024 07:18 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، اليوم، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش اللبناني في بلدة كفرا في جنوب لبنان، والذي أسفر عن استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة آخرين، انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقاً صارخاً للسيادة اللبنانية.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لهذا العدوان الإسرائيلي على لبنان، محذراً من أن هذا التصعيد الخطير يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة. 

وشدد السفير القضاة على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وجدد السفير القضاة تضامن المملكة المطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأكد ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، معرباً عن أصدق التعازي للبنان ولأسر الذين ارتقوا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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