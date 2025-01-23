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الاردن يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 23-01-2025 02:18 م
الوكيل الإخباري-    دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني ووقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة ومدنها وبما يضمن تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنع تفجر الأوضاع ويمنع تهديد أمن المنطقة برمتها.
 
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