الاردن يدين حادث الطعن في جمهورية النمسا

03:21 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/720749 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، حادث الطعن الذي وقع في مدينة فيلاخ في جمهورية النمسا الصديقة، والذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات. اضافة اعلان





‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، ولأسرة القتيل، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.