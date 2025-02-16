الاردن يدين حادث الطعن في جمهورية النمسا

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديقة، ولأسرة القتيل، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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