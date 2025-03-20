الاردن يرحب بإطلاق سراح المعتقل الأمريكي جورج غليزمان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة في هذا الصدد أهمية الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في المساهمة بالإفراج عن المعتقل الأمريكي، مثمّنًا دورهما المهم في إرساء الحوار عبر الطرق السلميّة، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
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