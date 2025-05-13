الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأميركي، الذي يُعد خطوة هامة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء للشعب السوري الشقيق.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم الأردن المطلق للشقيقة سوريا، والشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء
-
بحث التعاون بين أوقاف إربد الأولى والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين
-
وزارة الزراعة: منح رخص استيراد الليمون يخضع لمعايير شفافة
-
يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك
-
محافظة : الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المدارس المتميزة
-
حديقة مرورية جديدة في مادبا لتعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة
-
يوم وظيفي في الجامعة الهاشمية بمشاركة 40 شركة ومؤسسة