الثلاثاء 2025-05-13 09:08 م
 

الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الثلاثاء، 13-05-2025 08:31 م
الوكيل الإخباري-    رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته المملكة العربية السعودية الشقيقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأميركي، الذي يُعد خطوة هامة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، بما ينعكس على تحقيق الازدهار والنماء للشعب السوري الشقيق.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم الأردن المطلق للشقيقة سوريا، والشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
 
gnews

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