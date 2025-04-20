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الاردن يرحب بإعلان عُمان عن التوافق بين الولايات المتحدة وايران

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 20-04-2025 02:19 م
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان سلطنة عُمان الشقيقة عن التوافق الذي توصّلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عُقِدَت في العاصمة الإيطالية روما، والذي أفضى إلى اتفاق الجانبين للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الحوار وحل النزاعات عبر الطرق السلمية، ما ينعكس على تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وثمّن السفير القضاة جهود سلطنة عُمان الشقيقة، والجمهورية الإيطالية الصديقة، في استضافة المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 
gnews

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