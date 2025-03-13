 
الخميس 2025-03-13 04:38 م
 

الاردن يرحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب
ترامب
 
الخميس، 13-03-2025 03:51 م
الوكيل الإخباري-    رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس، حول عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق  السلام الذي تقبله الشعوب، وأن المملكة والولايات المتحدة شركاء في هذا الجهد.

وشدد السفير القضاة على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقيّة وفق حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
 
 
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