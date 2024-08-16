الاردن يرصد زلزالا بقوة 5.1 ريختر جنوب شرق سوريا

الوكيل الإخباري- قال مرصد الزلازل الاردني انه رصد زلزال بقوة 5.1 ريختر الساعه 1.15 بعد ظهر اليوم الجمعه بتوقيت عمان جنوب شرق حماة/سوريا.

وأضاف انه تم رصد زلزال بقوة 3.5 ريختر بعمق 5 كلم اليوم الجمعة 16/8/2025 عند الساعة 13.18 توقيت عمان في حماة /سوريا.