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الاردن يرصد زلزالا بقوة 5.1 ريختر جنوب شرق سوريا

زلزال
زلزال




 

الجمعة، 16-08-2024 01:29 م

الوكيل الإخباري-   قال مرصد الزلازل الاردني انه رصد زلزال بقوة 5.1 ريختر  الساعه 1.15 بعد ظهر اليوم الجمعه  بتوقيت عمان  جنوب شرق حماة/سوريا.

 

وأضاف انه تم رصد زلزال بقوة 3.5 ريختر بعمق 5 كلم  اليوم الجمعة 16/8/2025 عند الساعة 13.18 توقيت عمان   في  حماة /سوريا.

gnews

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