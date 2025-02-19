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الاردن يستضيف القمة العالمية لدور المرأة في التكنولوجيا أيار المقبل

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 19-02-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلن منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الأردني عن انتهاء التحضيرات اللازمة لعقد القمة العالمية للمرأة في التكنولوجيا والتحول الرقمي (GWTS 2025)، والتي ستعقد في 7 أيار المقبل بتنظيم من مجموعة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات، وبالتعاون مع جمعية الأمان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية.

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وتهدف القمة إلى تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي، حيث تجمع نخبة من القيادات النسائية والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه النساء في هذا المجال الحيوي.

 
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