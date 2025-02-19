الاردن يستضيف القمة العالمية لدور المرأة في التكنولوجيا أيار المقبل

وتهدف القمة إلى تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي، حيث تجمع نخبة من القيادات النسائية والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه النساء في هذا المجال الحيوي.
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