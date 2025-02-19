الاردن يستضيف القمة العالمية لدور المرأة في التكنولوجيا أيار المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الأردني عن انتهاء التحضيرات اللازمة لعقد القمة العالمية للمرأة في التكنولوجيا والتحول الرقمي (GWTS 2025)، والتي ستعقد في 7 أيار المقبل بتنظيم من مجموعة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات، وبالتعاون مع جمعية الأمان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية.

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