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الاردن يستعين بالذكاء الاصطناعي والاقمار الصناعية للزراعة

مشروع وطني لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة وترشيد المياه
مشروع وطني لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة وترشيد المياه
 
الإثنين، 07-07-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة نوعية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا، شهدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الإثنين توقيع عقد تنفيذ مشروع "استخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية للتنبؤ بخصوبة التربة وترشيد استهلاك المياه" بين الجانب الياباني وشركة "Growtech"، المتخصصة في تقنيات الزراعة الذكية.، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

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ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الارضية المائية، من خلال دمج صور الأقمار الصناعية مع بيانات ميدانية دقيقة، وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد خصائص التربة والوقت الأنسب للري، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الهدر في استهلاك المياه والتوجه نحو استغلال الأراضي القابلة للزراعة.


وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذا المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التكنولوجيا مع القطاع الزراعي، ويعكس التزام الحكومة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن استخدام هذه التقنيات من شأنه تحسين اتخاذ القرار الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج.


من جانبها اشارت وزارة الزراعة الى أهمية المشروع كونه يندرج ضمن خطة الزراعة المستدامة، ويُسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، خاصة في ظل تحديات المياه. وأشار إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة يوفّر أدوات دقيقة تساعد المزارعين على تحقيق نتائج أفضل باستخدام موارد أقل.


من جهته، عبّر السيد موريهاتا شينغو عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع الحكومة الأردنية، مؤكدًا أن هذا المشروع يشكل محطة مهمة في مسيرة تطبيق الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الزراعية، ويمهّد الطريق لاعتماد حلول ذكية تعزز الأمن الغذائي وتحافظ على الموارد الطبيعية.

 
 
gnews

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