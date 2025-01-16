الاردن يستكمل إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الجهود الإنسانية متواصلة لدعم أهلنا في غزة، حيث سيتم اليوم استكمال الجزء الثاني من إرسال أكبر قافلة مساعدات إنسانية، تأكيدًا على التضامن مع الشعب الفلسطيني والأهل في غزة لتلبية احتياجاته الإنسانية العاجلة.
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