 
الخميس 2025-01-16 02:25 م
 

الاردن يستكمل إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

قافلة مساعدات إلى غزة
قافلة مساعدات إلى غزة
الخميس، 16-01-2025 01:26 م
الوكيل الإخباري-   استكملت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى الأهالي في قطاع غزة تلبية لاحتياجاته الإنسانية العاجلة.اضافة اعلان


وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إن الجهود الإنسانية متواصلة لدعم أهلنا في غزة، حيث سيتم اليوم استكمال الجزء الثاني من إرسال أكبر قافلة مساعدات إنسانية، تأكيدًا على التضامن مع الشعب الفلسطيني والأهل في غزة لتلبية احتياجاته الإنسانية العاجلة.
 
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