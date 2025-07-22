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الاردن يستورد 861 ألف جهاز خلوي خلال النصف الأول من العام الحالي

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-   كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن مستوردات الأردن من الهواتف الخلوية خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 79 مليون دينار، بعدد أجهزة وصل إلى 861 ألف جهاز، مقارنة بـ75 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بعدد 900 ألف جهاز.اضافة اعلان


وأشار إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد استيراد نحو 729 ألف جهاز بقيمة إجمالية بلغت 73.8 مليون دينار، موضحًا أن متوسط سعر الجهاز المستورد في النصف الأول من 2023 بلغ نحو 101 دينار، ثم انخفض إلى نحو 83.3 دينارًا في 2024، قبل أن يرتفع مجددًا في 2025 إلى حوالي 91.7 دينارًا للجهاز الواحد.

وأوضح علوش أن وتيرة استيراد الأجهزة الخلوية ما تزال تسير ضمن منحى تراجعي بدأ منذ عام 2019، حيث تراجعت الكميات المستوردة بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، نتيجة عوامل متعددة تتعلق بتغير نمط الاستهلاك، والتقلبات الاقتصادية، وتبدّل أولويات السوق المحلي، إلى جانب تطور فترات استخدام الأجهزة، وزيادة اعتماد المستهلك على الأجهزة متوسطة العمر والاستخدام.

ولفت إلى أن مصادر الاستيراد الرئيسية بقيت كما هي: الصين، فيتنام، وكوريا الجنوبية. وتختلف أسعار الأجهزة بحسب الدولة؛ فبحسب بيانات السوق العالمية، يبلغ متوسط سعر الهواتف في الصين أكثر من 450 دولارًا، وفي كوريا الجنوبية نحو 415–450 دولارًا، بينما يتراوح في فيتنام بين 230 و250 دولارًا، وهي فروقات تؤثر على متوسط السعر النهائي في السوق الأردني.

وأكد علوش أن الجمعية تتابع تطورات الأسعار العالمية وسلوك المستهلك المحلي، داعيًا إلى الحفاظ على بيئة استيرادية مرنة تواكب التغيرات في السوق العالمي وتحافظ على استقرار الأسعار في الأردن.

واختتم بالقول: "إن السوق الأردني بدأ يشهد تحوّلًا ملحوظًا في تفضيلات الشراء، من التركيز على الكميات إلى التركيز على الجودة والقيمة، وهو ما سينعكس على أنماط الاستيراد في السنوات المقبلة."
 
 
gnews

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