الاردن يعزي الامارات

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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