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الاردن يعزي الامارات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الأربعاء، 25-09-2024 05:17 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بضحايا الحادث المؤسف الذي أسفر عن استشهاد ٤ من أفراد القوات المسلحة الإماراتية وإصابة آخرين، أثناء أدائهم الواجب الوطني.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
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