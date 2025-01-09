الاردن يعزي الولايات المتحدة الأمريكية

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد السفير القضاة أن جميع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لوس أنجلوس بخير.
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