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الاردن يعزي الولايات المتحدة الأمريكية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 09-01-2025 05:34 م
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدد من الغابات في مدينة لوس أنجلوس وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد السفير القضاة أن جميع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لوس أنجلوس بخير.
 
gnews

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