الاردن يعزي بضحايا انفجار محول كهربائي داخل مدرسة في افريقيا الوسطى

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
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