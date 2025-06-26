الاردن يعزي بضحايا انفجار محول كهربائي داخل مدرسة في افريقيا الوسطى

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بضحايا انفجار محوّل كهربائي داخل مدرسة في العاصمة بانغي، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.