الاردن يهنئ السعودية

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ثقة المملكة المطلقة بقدرات المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم بطولة عالمية مهمة بحجم كأس العالم، معرباً عن تمنيات الأردن للمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.
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