 
الأربعاء 2024-12-11 08:59 م
 

الاردن يهنئ السعودية

الأردن والسعودية
الأردن والسعودية
الأربعاء، 11-12-2024 08:55 م
الوكيل الإخباري-   أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رسمياً عن استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٤، والتي تعد إنجازاً تفتخر به الدول والشعوب العربية.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ثقة المملكة المطلقة بقدرات المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم بطولة عالمية مهمة بحجم كأس العالم، معرباً عن تمنيات الأردن للمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.
 
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