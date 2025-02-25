الاردن .. 71.2% نسبة انتشار التدخين بين الذكور

الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن بعمر 15 سنة فأكثر أن انتشار التدخين بين الذكور وصل إلى 71.2% وبين الإناث إلى 28.8%.

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وأظهرت نتائج المسح أن 38.6% بدأوا التدخين عند سن أقل من 18 عاما.