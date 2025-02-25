الاردن .. 71.2% نسبة انتشار التدخين بين الذكور

وأظهرت نتائج المسح أن 38.6% بدأوا التدخين عند سن أقل من 18 عاما.
جاء ذلك خلال إطلاق وزير الصحة الدكتور فراس الهواري نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن بعمر 15 سنة فأكثر.
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