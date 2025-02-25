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الاردن .. 71.2% نسبة انتشار التدخين بين الذكور

سجائر
سجائر
الثلاثاء، 25-02-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن بعمر 15 سنة فأكثر أن انتشار التدخين بين الذكور وصل إلى 71.2% وبين الإناث إلى 28.8%.

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وأظهرت نتائج المسح أن 38.6% بدأوا التدخين عند سن أقل من 18 عاما.


جاء ذلك خلال إطلاق وزير الصحة الدكتور فراس الهواري نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين في الأردن بعمر 15 سنة فأكثر.

 
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