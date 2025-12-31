الأربعاء 2025-12-31 02:13 م

الاردن .. 8 إصابات جديدة جراء استخدام "شموسة"

الدفاع المدني
الأربعاء، 31-12-2025 12:22 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية مع ( 1383 ) حالة إسعافية مختلفة كما سيطرت كوادر الدفاع المدني على (37 ) حادث حريق في حين استجابت فرق الإنقاذ ل(208) حوادث .اضافة اعلان


واستعرض ضابط إعلام الدفاع المدني النقيب عبدالله السعودي أبرز الحوادث التي تم التعامل معها في محافظة الزرقاء – الرصيفة – تم التعامل مع حريق شب داخل أحد المنازل وكان الحريق داخل غرفة وتم الوصول الى موقع الحريق والعمل على اخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده ونتج عنه اصابة بحروق بسيطة في الجسم وتم تقديم الاسعافات الاولية لها ونقلها الى مستشفى الامير فيصل الحكومة

وأضاف أن كوادر الدفاع المدني تعاملت أيضاً مع إصابة ثمانية أشخاص في عدد من محافظات المملكة، نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة، مشيراً إلى أن معظم هذه الإصابات نتجت عن استخدام مدفأة “الشموسة”.
 
 


