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الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الجمعة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 18-09-2024 10:29 م

الوكيل الإخباري-    ترتفع درجات الحرارة قليلاً  يوم الجمعة مع بقائها حول معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومناسب لممارسة النشاطات الخارجية ، بينما يكون حار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 
gnews

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