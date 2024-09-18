الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الجمعة

لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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