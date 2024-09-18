الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الجمعة

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الجمعة مع بقائها حول معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومناسب لممارسة النشاطات الخارجية ، بينما يكون حار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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