الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة

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الوكيل الإخباري- تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية قطبية المنشأ، حيث يتعمق تأثيرها خلال الأيام القادمة، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة، مع فرص لهطول الأمطار وزخات خفيفة متقطعة من الثلج دون تراكمات تُذكر. اضافة اعلان





التفاصيل:



الجمعة: طقس بارد جدًا وغائم جزئيًا إلى غائم، مع زخات متفرقة خفيفة من المطر على الأجزاء الغربية، قد تكون أحيانًا متجمدة فوق الجبال. ليلًا، هناك احتمال لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون احيانا ممزوجة مع المطر دون تراكمات.



السبت: انخفاض إضافي على الحرارة، وأجواء شديدة البرودة وماطرة في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من شرق و جنوب غرب المملكة ، مع احتمال زخات ثلجية خفيفة ومتقطعة فوق المرتفعات الجبلية لفترات قصيرة، تكون أحيانًا ممزوجة بالمطر. الرياح نشطة مع هبات قوية قد تثير الغبار في المناطق الصحراوية.



الأحد: تنخفض الحرارة مع طقس شديد البرودة، و فرصة ضعيفة في الصباح الباكر ولفترة قصيرة لهطول أمطار خفيفة، قد تكون على شكل زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات دون تأثيرات واضحة. خلال باقي ساعات النهار، تسود الأجواء شديدة البرودة والغائمة جزئيًا. ليلًا، طقس قارس البرودة مع فرصة ضعيفة في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات خفيفة من المطر وزخات ثلجية خفيفة ومتفرقة.



الاثنين: طقس شديد البرودة مع بقاء فرصة في الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر، تكون ثلجية فوق المرتفعات، يليها أجواء مستقرة لكن قاسية البرودة مع تشكل الصقيع والانجماد ليلًا في العديد من المناطق، بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى.



تحذيرات هامة:

خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغبار.

خطر الانزلاق على الطرق المبتلة أو المتجمدة.

شدة الرياح يوم السبت وتأثيرها على المناطق الصحراوية والمفتوحة.

خطر حدوث الانجماد والصقيع في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ومن المتوقع أن يؤثر في ساعات الصباح الباكر للايام الأحد والاثنين والثلاثاء أيضًا على أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى.



نصائح:

ارتداء الملابس الدافئة.

القيادة بحذر، خاصة على الطرق المبتلة أو المتجمدة.

متابعة تحديثات الطقس من الجهات الرسمية.

إدارة الأرصاد الجوية تدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة.