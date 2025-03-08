الاستاذ الدكتور ماهر سليم : في مجالات الغذاء والدواء

الوكيل الإخباري- أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) في السنوات الأخيرة، جزءًا أساسيًا من التقدم التكنولوجي في العديد من الصناعات، بما في ذلك الغذاء والدواء. يُعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحسين الكفاءة وجودة المنتجات، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية في هذين القطاعين الحيويين.



وللذكاء الاصطناعي مستقبلًا واعدًا للغذاء والدواء، حيث يُتوقع أن يحدث ثورة في كيفية إنتاج الطعام وتطوير الأدوية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للإنسان بشكل عام فمثلا في صناعة الغذاء، يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين سلسلة الإمداد من خلال تحليل البيانات وتوقع الطلبات وتحسين عمليات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أغذية صحية وأكثر تغذية، عبر تحليل التفاعلات الكيميائية بين المكونات الغذائية وتحسين وصفات الطعام. كما يساهم في تحسين تقنيات الزراعة الذكية من خلال المراقبة المستمرة للظروف البيئية، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الهدر.



أما في مجال الدواء، فإن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا رئيسيًا في تسريع اكتشاف الأدوية الجديدة. باستخدام خوارزميات متقدمة، يستطيع الباحثون تحليل كميات ضخمة من البيانات الكيميائية والبيولوجية لاكتشاف مركبات دوائية جديدة وعلاج الأمراض المستعصية. علاوة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين تشخيص الأمراض من خلال تحليل الصور الطبية وبيانات المرضى، مما يساهم في تقديم رعاية صحية دقيقة وفعّالة.



تعتبر صناعة الدواء و الغذاء من أكثر الصناعات تطورا و أهمية لعلاقتهما بصحة الانسان و سلامته و تحسين جودة حياته في ظل التحديات البيئية و المناخية و الزيادة السكانية و الامراض المزمنة و الامراض الوبائية ككوفيد و انفلونزا الطيور و الخنازير بالاضافة الى انتشار الامراض السرطانية و التحديات التي تشمل سلامة الأغذية و تلوثها و تعقيدات سلاسل التوريد و تفشي الأمراض المنقولة عبر الغذاء و طول فنرة تطوير الأدوية و اختلاف المعايير الدولية.

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و عليه فان معايير جودة الغذاء و الدواء و تطبيقها بشكل دقيق و تداخلاتها تعتبر الضمانة الاساسية و الضرورية لضمان صحة الانسان و سلامته مع أهمية ديمومة تطويرها لتواكب التطور المذهل في عالم الصناعة و بخاصة في ظل بروز استخدام الذكاء الاصطناعي الذي حقق طفرة كبيرة في مختلف الصناعات.



ان الذكاء الاصطناعي و استخدامه في وضع و مراقبة معايير الغذاء و الدواء سيشكل حجر الزاوية في المراقبة الذكية و رصد درجات الحرارة و الرطوبة و التأكد من وجود الملوثات خلال فترة التخزين و النقل و ذلك عن عن طريق المجسات و الكاميرات الذكية و تحليل البيانات التي تكشف البكتيريا و الفيروسات و العفن في المنتجات قبل وصولها الى الأسواق , كما ان الذكاء الاصطناعي يساعد في تتبع المنتجات و اكتشاف التلاعب في السلسلة الغذائية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتقنية البلوك تشين لتتبع المنتجات من المزرعة إلى المائدة و تحسين سلاسل التوريد و تقليل الفاقد و تحليل أنماط الاستهلاك و تقديم توصيات لتتطوير منتجات جديدة وكشف تداخلات بعض الاطعمة والادوية التي تؤثر على سلامة و صحة الانسان.



كما ان الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع اكتشاف الادوية و تقليل الفترة الزمنية باستخدام خوارزميات لدراسة و تحليل اعداد كبيرة من الجزيئات و المركبات الكيمائية و تحديد الواعد منها لتكون نواة لعقار جديد مما يختصر زمن البحث و التطوير الى أقل من عامين وأحيانا الى أشهر. و هذا ما حصل في فك شيفرة بروتينات فيروس كورونا مما ساهم بشكل غير مسبوق في تطويرلقاحات في فترة زمنية قصيرة. كما ان الذكاء الاصطناعي يساعد في اختيار المشاركين المناسبين في التجارب السريرية عبر تحليل البيانات الجينية و الطبية الامر الذي يحسنها و يقلل من فرص فشلها ويخفض تكاليفها.