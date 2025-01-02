الاستجابة لطالب توجيهي احتاج الأوكسجين خلال الامتحان

وقالت مديرية الأمن العام إن سيارة إسعاف توجهت على الفور إلى الموقع، حيث تبين أن الطالب يعاني من حالة مرضية تتطلب استخدام الأوكسجين باستمرار.
وأضافت أنه تم تزويد الطالب بجهاز أوكسجين محمول على الفور، مع توفير أسطوانات إضافية لتغطية كامل فترة الامتحان التي تستغرق ثلاث ساعات.
وأشارت المديرية إلى أنه تم تعيين مسعف لمتابعة حالة الطالب الصحية بشكل مستمر خلال الامتحان، لضمان سلامته واستمراره في تقديم الاختبار دون أي معوقات.
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