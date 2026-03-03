الثلاثاء 2026-03-03 03:23 م

الاستهلاكية العسكرية تعلن إتاحة شراء زيت الزيتون التونسي بهذه الطريقة

الاستهلاكية العسكرية تعلن إتاحة شراء زيت الزيتون التونسي بهذه الطريقة
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-03-2026 02:00 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أنه أصبح بإمكان المواطنين شراء زيت الزيتون التونسي بكل سهولة عبر تطبيق طلبات في محافظات: عمان ،الزرقاء ،إربد ،جرش ،السلط.اضافة اعلان



وأوضحت المؤسسة في منشور عبر "فيسبوك " أن باقي المحافظات يمكنهم شراء المنتج مباشرة من داخل فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وكانت فروع المؤسسة قد شهدت في وقت سابق تهافتاً كبيراً من المواطنين الراغبين في شراء الزيت التونسي، عقب إعلانها عن توفر كميات منه.

وأكدت المؤسسة أن المنتج متوفر بنفس السعر المعتمد، مع التأكيد على أن الجودة مضمونة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة

اقتصاد محلي انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة

وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا

أخبار محلية وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا

إبراهيموفيتش وبلانار يؤكدان للصفدي تضامن بلدَيْهما مع الأردن

أخبار محلية إبراهيموفيتش وبلانار يؤكدان للصفدي تضامن بلدَيْهما مع الأردن

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة

اقتصاد محلي انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة

6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي

أخبار محلية 6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي



 






الأكثر مشاهدة