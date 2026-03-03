الاستهلاكية العسكرية تعلن إتاحة شراء زيت الزيتون التونسي بهذه الطريقة

02:00 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أنه أصبح بإمكان المواطنين شراء زيت الزيتون التونسي بكل سهولة عبر تطبيق طلبات في محافظات: عمان ،الزرقاء ،إربد ،جرش ،السلط. اضافة اعلان







وأوضحت المؤسسة في منشور عبر "فيسبوك " أن باقي المحافظات يمكنهم شراء المنتج مباشرة من داخل فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.



وكانت فروع المؤسسة قد شهدت في وقت سابق تهافتاً كبيراً من المواطنين الراغبين في شراء الزيت التونسي، عقب إعلانها عن توفر كميات منه.



وأكدت المؤسسة أن المنتج متوفر بنفس السعر المعتمد، مع التأكيد على أن الجودة مضمونة.





