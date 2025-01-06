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الاستهلاكية العسكرية تنظم ورشة عمل لدعم تكنولوجيا الروبوتات في المبيعات والتسويق

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جانب من الورشة
الإثنين، 06-01-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أمس الاحد، ورشة عمل تحت عنوان "دور تكنولوجيا الروبوتات في قطاع التجزئة" في فندق القوات المسلحة الأردنية تحت رعاية مديرها العام.

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وقال المدير العام للمؤسسة "إن مواكبة التطور التكنولوجي يفتح آفاقاً جديدة للشركات، مما يسهم في رفع الحصة السوقية للمنتجات والخدمات". مشيراً الى ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تسعى الى تطوير ادواتها وشركائها بشكل ينعكس ايجاباً على قطاع المبيعات والتسويق ما يضمن تقديم أفضل الخدمات التي تناسب وتلبي احتياجات المستهلكين.


وتهدف الورشة إلى مناقشة أهمية إدخال تكنولوجيا الروبوتات الذكية في قطاع المبيعات والتسويق لتعزيز التنافسية في السوق الأردنية.


وفي نهاية الورشة، قام مدير عام المؤسسة بتكريم إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الروبوتات الذكية، تقديراً لجهودها في تقديم حلول مبتكرة تخدم قطاع التجزئة، وتسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 
gnews

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