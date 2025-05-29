الاستهلاكية المدنية تجتاز عمليات التدقيق على نظام إدارة الجودة ISO

وأظهرت نتائج التدقيق مطابقة المؤسسة لكل متطلبات ومعايير النظام، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، ما يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الجودة والحوكمة المؤسسية.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الخميس، إن اجتياز هذا التدقيق يأتي تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة في سبيل تطوير أدائها المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على شهادة ISO/9001 يمثل التزامًا مستمرًا نحو التحسين والتطوير المستدام.
وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين فرق العمل في مختلف الوحدات التنظيمية، شاكراً شركة SGS العالمية على المهنية العالية التي أظهرتها أثناء عمليات التدقيق.
وأكد القضاة استمرار تبني نهج الجودة الشاملة وتطوير قدرات المؤسسة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من ثقة المواطنين في الدور الوطني الذي تضطلع به.
من جانبه، أشاد فريق التدقيق من شركة SGS بمدى الجاهزية والتنظيم داخل المؤسسة، وبالتطبيق الفعال لنظام الجودة، مشيرين إلى وضوح الإجراءات وتكاملها، وحرص الكوادر الإدارية والفنية على التحسين المستمر.
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