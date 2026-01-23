الجمعة 2026-01-23 03:05 م

الاستهلاكية المدنية تطلق عروضًا وتخفيضات تلبي احتياجات الأسرة حتى 5 آذار المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق عروض وتخفيضات تلبي احتياجات الأسرة الأردنية، اعتبارًا منذ أمس الخميس وحتى الخامس من شهر آذار المقبل، وتشمل جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقًا في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي للمؤسسة، محمد القيسي، أن جميع المواد المعروضة تم إخضاعها لفحوص مخبرية مسبقة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك قبل طرحها في الأسواق، مشيرًا إلى أن المؤسسة اعتادت على تقديم هذه العروض والتخفيضات في نهاية كل شهر بالتزامن مع صرف الرواتب للموظفين والعاملين.


وبيّن القيسي أن العروض تشمل المواد الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت، إضافة إلى المواد الرمضانية، ويتم تنظيمها بعد دراسة احتياجات الأسرة الأردنية، بالتعاون والتنسيق مع الموردين، لضمان تلبية الطلب وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.


كما أعلنت المؤسسة عن توفر كميات كافية من زيت الزيتون في أسواقها خلال الأيام المقبلة، مؤكدة عدم وجود أي نقص في هذه المادة.


وأوضح القيسي أن وزارة الزراعة منحت رخصة لتوريد مليون لتر من زيت الزيتون للأسواق المدنية والعسكرية، لافتًا إلى أن الدفعة الأولى كانت محدودة، إلا أنه تم تأمينها وتوزيعها بنجاح.


وأضاف أن كميات كبيرة من زيت الزيتون ستتوفر خلال الأيام المقبل، إلى جانب شحنات أخرى مع بداية شهر شباط، وسيتم توزيعها على جميع الأسواق لضمان استمرارية توفر المادة دون انقطاع.


وأكد القيسي أن جميع كميات زيت الزيتون تخضع قبل دخولها الأسواق للفحوص المخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى التذوق الحسي من خلال اللجنة المختصة، لضمان الجودة والصلاحية للاستهلاك.

 
 


