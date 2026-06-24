الاستهلاكية المدنية تعقد ورشتين تدريبيتين لموظفيها

وأكد مدير عام المؤسسة المهندس عصام الجراح خلال افتتاحه أعمال الورش التدريبية، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد أهم مرتكزات نجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى تطوير القدرات القيادية والإدارية للعاملين الذي يسهم مباشرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الجراح إن عقد هذه الورشات بالتعاون مع مؤسسة لوسين للتطوير والتدريب يأتي ضمن نهج المؤسسة الهادف الى تمكين القيادات الإدارية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات في مجالات التميز القيادي والرفاه الوظيفي، بما يعزز بيئة العمل الإيجابية ويرفع مستوى الرضا والإنتاجية لدى الموظفين.
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