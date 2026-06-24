الاستهلاكية المدنية تعقد ورشتين تدريبيتين لموظفيها

الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مؤسسة لوسين للتطوير والتدريب، وعلى مدار يومين، ورشتين تدريبيتين متخصصتين في مبناها، بعنوان (التميز القيادي في تعزيز الأداء والرفاه الوظيفي) و (التواصل الذكي وجودة الحياة الوظيفية).

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وأكد مدير عام المؤسسة المهندس عصام الجراح خلال افتتاحه أعمال الورش التدريبية، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد أهم مرتكزات نجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى تطوير القدرات القيادية والإدارية للعاملين الذي يسهم مباشرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.