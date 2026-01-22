"الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة

وقال القيسي إن وزارة الزراعة منحت المؤسسة الاستهلاكية المدنية رخصة لتوريد كمية مليون لتر من زيت الزيتون لأسواق المؤسسة المدنية والعسكرية، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى كانت محدودة، إلا أنه تم تأمينها وتوزيعها على الأسواق.
وأضاف القيسي أن كميات كبيرة من زيت الزيتون ستتوفر خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى كميات أخرى مع بداية شهر شباط، وسيتم توزيعها على جميع أسواق المؤسسة، بما يضمن استمرارية توفر المادة دون أي نقص.
وأوضح أن جميع كميات زيت الزيتون تخضع، قبل دخولها إلى أسواق المؤسسة، للفحوصات المخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إلى جانب إخضاعها للتذوق الحسي من خلال اللجنة المختصة.
