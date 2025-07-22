الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، مؤكدا أن هذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.
ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.
وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم “متجر المؤسسة المدنية”.
وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن يستورد 861 ألف جهاز خلوي خلال النصف الأول من العام الحالي
-
بلدية معان تدعو أصحاب المحال التجارية لتجديد رخص المهن تفاديا للغرامات
-
رئيس الوزراء : قرارات حكومية كثيرة بخصوص المعلمين
-
أوقاف مادبا تنظم ندوة عن آفة المخدرات
-
المومني يعقد مؤتمرا صحفيا عقب جلسة مجلس الوزراء في جرش
-
حسان: إعداد برنامج تنفيذي لرؤية التحديث للأعوام الثلاثة المقبلة
-
الحنيفات: إيقاف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من سوريا اعتبارًا من مطلع تموز
-
الضريبة تعقد برنامج الخبير الضريبي قريبا