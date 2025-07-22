الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى مساء يوم الأحد 3 آب المقبل، بنسب تتراوح بين 6 -35 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، مؤكدا أن هذه التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً والمنتشرة بمحافظات وألوية المملكة وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.



ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.



وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم “متجر المؤسسة المدنية”.