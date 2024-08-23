 
الجمعة 2024-08-23 11:42 م
 

 

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 500 سلعة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
الجمعة، 23-08-2024 10:09 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 500 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من يوم غد السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء الثالث من أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين7 -50 بالمئة.

اضافة اعلان

 

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان اليوم الجمعة، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة ال 69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.


ودعا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

gnews

أحدث الأخبار

المحامي بشار ازمقنا

مناسبات حفل عشاء بمناسبة عقد قران المحامي بشار ازمقنا

جانب من قصف الاحتلال في غزة

فلسطين خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

زلزال

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 2,5 تضرب شمالي العراق

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 500 سلعة

غزة

عربي ودولي روسيا تدعو مجلس الأمن إلى تبني قرار جديد لوقف الحرب في غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية موعد استقبال طلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي - رابط

البلقاء التطبيقية تواصل احتفالاتها

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تواصل احتفالاتها بتخريج الفوج الرابع والعشرين من طلبة كلية عمان الجامعية

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 12 بعبوة ناسفة



 


الأكثر مشاهدة