الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 500 سلعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 500 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من يوم غد السبت وحتى مساء يوم الثلاثاء الثالث من أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين7 -50 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان اليوم الجمعة، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة ال 69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.