الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، مشيراً إلى أن التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.
ودعا القضاة الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
-
أخبار متعلقة
-
"النزاهة" و "الصحة" تعقدان برنامجاً تدريبياً
-
حسان يزور "نُزُل فينان البيئي" ويوجّه بتوسعة مشروع الطاقة الشمسية
-
مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية وجامعة العلوم التطبيقية
-
وزير الصحة يترأس الوفد الأردني باجتماعات الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف
-
جرش: محمية المأوى ملاذ للحياة البرية ونموذج للسياحة
-
صفوف ومكتبة وحديقة بتوجيه من رئيس الوزراء
-
النحل في الأردن .. واقع مرير رغم ارتفاع الملكات
-
السفير الأردني في فلسطين يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/6