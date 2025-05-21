الأربعاء 2025-05-21 01:56 م
 

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الأربعاء، 21-05-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء يوم الثلاثاء الثالث من حزيران المقبل، بنسب تتراوح بين 5 -39 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، مشيراً إلى أن التخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.


ودعا القضاة الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.


وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

 
gnews

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