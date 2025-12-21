الاستهلاكية المدنية تعلن عن توفر جميع أنواع المدافئ بأسعار تنافسية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن توفر مختلف أنواع المدافئ، في جميع أسواقها المنتشرة في المملكة، ضمن استعداداتها لفصل الشتاء وتلبية لاحتياجات المواطنين.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان، اليوم الأحد، إن أنواع المدافئ المتوفرة تشمل الكهربائية، والغاز، والكاز، وبمواصفات معتمدة وجودة عالية، وبأسعار مناسبة تتماشى مع دور المؤسسة في تقديم خيارات اقتصادية للمستهلكين.