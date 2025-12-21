الأحد 2025-12-21 11:04 ص

الاستهلاكية المدنية تعلن عن توفر جميع أنواع المدافئ بأسعار تنافسية

مدفأة غاز
مدفأة
الأحد، 21-12-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن توفر مختلف أنواع المدافئ، في جميع أسواقها المنتشرة في المملكة، ضمن استعداداتها لفصل الشتاء وتلبية لاحتياجات المواطنين.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان، اليوم الأحد، إن أنواع المدافئ المتوفرة تشمل الكهربائية، والغاز، والكاز، وبمواصفات معتمدة وجودة عالية، وبأسعار مناسبة تتماشى مع دور المؤسسة في تقديم خيارات اقتصادية للمستهلكين.


وأضاف الجراح إن المؤسسة توفر مخزونا كافياً من مستلزمات التدفئة لضمان استمرار توفرها خلال الموسم الشتوي، داعياً المواطنين إلى الاستفادة ومراجعة أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً.
وأكد أن المؤسسة تشتري موادها وتعرضها في أسواقها بعد اجتيازها لجميع الفحوصات المخبرية ومطابقتها للمواصفات الأردنية، لضمان أعلى درجات الجودة وتقديم خدمات تليق بالمواطن الأردني.

 
 


