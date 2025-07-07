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الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الإثنين، 07-07-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-    نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم، التابع لوزارة الصحة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها 150 موظفاً وموظفة من مختلف المستويات الإدارية عبر سيارة متنقلة.

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وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح، في بيان اليوم الاثنين، إن المؤسسة ارتأت إطلاق هذه الحملة تجسيداً لروح المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المؤسسة والتي تعكس حرص الموظفين على المساهمة في تعزيز ثقافة التطوع داخل بيئة العمل.

 
 
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