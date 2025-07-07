الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري- نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم، التابع لوزارة الصحة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها 150 موظفاً وموظفة من مختلف المستويات الإدارية عبر سيارة متنقلة.

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