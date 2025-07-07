الاستهلاكية المدنية تنظم حملة للتبرع بالدم

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح، في بيان اليوم الاثنين، إن المؤسسة ارتأت إطلاق هذه الحملة تجسيداً لروح المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المؤسسة والتي تعكس حرص الموظفين على المساهمة في تعزيز ثقافة التطوع داخل بيئة العمل.
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