الأربعاء 2025-07-02 02:13 م
 

الاستهلاكية المدنية توسع خدمة التوصيل المنزلي لتصل إلى 5 محافظات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الأربعاء، 02-07-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن توسيع خدمة التوصيل المنزلي بالتعاون مع شركة القيمة المضافة للتوصيل السريع (أوفرات) لتشمل 5 محافظات ابتداءً من يوم غد الخميس الثالث من تموز.

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وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2025-2027 كان من أبرز أهدافها التوسع في تقديم خدمة التوصيل المنزلي في عدة محافظات وهي إلى جانب العاصمة عمان؛ محافظات ( اربد والزرقاء والبلقاء و مأدبا)، بالإضافة إلى وجود عدة طلبات من المواطنين لتوفير هذه الخدمة.


وأضاف ان الشركة ستستوفي مبلغاً بدل خدمة التوصيل يتراوح بين 1-2 دينار بحسب المنطقة، مبيناً أن قيمة مشتريات صاحب الطلب لن يتم الزيادة عليها، أي أن سعر المادة على رف المؤسسة ستصل للمواطن بنفس السعر، حيث سيتم دفع قيمة بدل التوصيل فقط.


ولفت إلى أن الخدمة أطلقت تجريبياً من بداية شهر حزيران الماضي، إذ أجرت المؤسسة عدة تجارب على الخدمة بهدف تلافي ظهور أي مشاكل أو ملاحظات قبل إطلاقها رسميا.


ودعا المواطنين في حال ظهور مشاكل أو ملاحظات على الخدمة، للتواصل مع إدارة المؤسسة عبر القنوات الرسمية، الخط الساخن 4885843 او عبر صفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك.


وبين الجراح، أنه يمكن للمستهلكين في المحافظات أعلاه الطلب من خلال تحميل تطبيق OFFERAT على أجهزة أندرويد وIOS.

 
 
gnews

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