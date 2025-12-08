الاستهلاكية المدنية : زيت الزيتون التونسي سيباع بأسعار مشجعة للمواطنين

11:46 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح إنه سيتم توفير مادة زيت الزيتون التونسي في أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا قبل نهاية الشهر الحالي وذلك في عبوات معدنية بسعة 5 لترات. اضافة اعلان





وأضاف الجراح أن زيت الزيتون التونسي سيكون الأنسب سعراً بالمقارنة مع باقي الدول التي سيتم الاستيراد منها لعدم وجود رسوم جمركية على المنتجات العربية يتوافق مع جميع المواصفات الأردنية ويمتثل لمتطلبات وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث سيكون المنتج عالي الجودة ومن إنتاج هذا العام.



ولفت أن الكميات التي ستتوفر في الأسواق ستكون كافية لتلبية احتياجات المواطنين وأن هذه الدفعة تعد الأولى من هذا المنتج مشيراً إلى أن الزيت سيباع بأسعار منافسة ومشجعة للمواطنين.



وأكد الجراح أن زيت الزيتون التونسي سيتوفر في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ايضا حيث سيكون هناك تنسيق بين المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع تبادل المعلومات وتوحيد الأسعار بين المؤسستين.

