"الاستهلاكية المدنية": لا بيع لزيت الزيتون التونسي اليوم وتوزيع الأدوار يبدأ الأحد

11:54 ص

الوكيل الإخباري- قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، عصام الجراح، السبت، إن زيت الزيتون التونسي متوفر في كافة أفرع المؤسسة، موضحا بأنه لضبط عملية البيع يُسمح لكل مواطن بعبوة واحدة فقط، ولا يُسمح للموظفين بالشراء.





واستبعد الجراح فتح البيع اليوم لزيت الزيتون بسبب الأعداد الكبيرة التي تقف للشراء، مشيرًا إلى أنه سيُجرى البيع يوم غد الأحد بعد توزيع الأدوار منعا للازدحام.



وكانت أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الجمعة، عن وصول كميات من زيت الزيتون التونسي، وقالت في منشور سابق إنها ستوفر زيت الزيتون على أرففها بدءا من يوم السبت الساعة 9 صباحا، بعبوات سعة 5 لتر بسعر 21 دينارا.



وأضاف الجراح أن كميات الزيت توزعت على أفرع المؤسسة، وباقٍ نحو 100 عبوة سيتم توزيعها أيضًا، متحدثًا عن كميات كبيرة قادمة إلى الأردن من مصادر متعددة وبذات الجودة والسعر.



ولفت إلى أن المؤسسة مستمرة في استيراد الزيت لتلبية الاحتياجات.



وأشار الجراح إلى أن مشهد الازدحام الذي جرى اليوم غير مقبول، ولذلك ستقوم المؤسسة بوضع آلية لتوزيع الأدوار.



وشدد على أن البيع سيكون لمن معه دور فقط، وجدد التأكيد على أن منح الأدوار مستمر وبحال انتهت الكميات المتوفرة فيمكن العودة بذات الدور للشراء عند استيراد كميات جديدة.





