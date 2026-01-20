الاعتداء على الوجه بأدوات حادة يعاود الظهور في الشارع الأردني وسط مطالب بتشديد العقوبات

02:19 م

الوكيل الإخباري- شهد الشارع الأردني خلال الفترة القليلة الماضية عودة مقلقة لحوادث الاعتداء على الوجه باستخدام أدوات حادة، في عدد من المناطق، ما أثار حالة من الغضب والاستياء المجتمعي الواسع، في ظل تزايد خطورة هذا النوع من الجرائم وآثاره الجسدية والنفسية الدائمة على الضحايا.





وأفاد مواطنون بوقوع عدة حالات اعتداء استهدفت تشويه الوجه، شملت أطفالًا ونساءً، الأمر الذي اعتبره متابعون تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في أنماط العنف المجتمعي، وسلوكًا دخيلًا على قيم المجتمع الأردني وأعرافه الراسخة التي ترفض الاعتداء على الكرامة الإنسانية بأي شكل من الأشكال.



وفي هذا السياق، تصاعدت المطالب الشعبية بضرورة تغليظ العقوبات القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم، وتشديد الإجراءات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه استخدام أدوات حادة للاعتداء على الآخرين، مؤكدين أن التساهل مع مثل هذه الأفعال يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والسلم الأهلي.



وشدد مواطنون على أهمية تفعيل الدور الوقائي والتوعوي، إلى جانب الحزم القانوني، من خلال تعزيز ثقافة نبذ العنف، ومحاسبة الجناة دون تهاون، بما يضمن حماية المجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا، ويصون القيم الإنسانية التي يقوم عليها الشارع الأردني.

