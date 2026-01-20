الاعتداء على الوجه بأدوات حادة يعاود الظهور في الشارع الأردني وسط مطالب بتشديد العقوبات

وأفاد مواطنون بوقوع عدة حالات اعتداء استهدفت تشويه الوجه، شملت أطفالًا ونساءً، الأمر الذي اعتبره متابعون تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في أنماط العنف المجتمعي، وسلوكًا دخيلًا على قيم المجتمع الأردني وأعرافه الراسخة التي ترفض الاعتداء على الكرامة الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
وفي هذا السياق، تصاعدت المطالب الشعبية بضرورة تغليظ العقوبات القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم، وتشديد الإجراءات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه استخدام أدوات حادة للاعتداء على الآخرين، مؤكدين أن التساهل مع مثل هذه الأفعال يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
وشدد مواطنون على أهمية تفعيل الدور الوقائي والتوعوي، إلى جانب الحزم القانوني، من خلال تعزيز ثقافة نبذ العنف، ومحاسبة الجناة دون تهاون، بما يضمن حماية المجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا، ويصون القيم الإنسانية التي يقوم عليها الشارع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة في المواصفات والمقاييس لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية
-
295 مستفيدًا من عيادات الإقلاع عن التدخين في لواء البترا
-
القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
-
قيادة الشرطة العسكرية الملكية تنظّم ندوة النقد الذاتي لعام 2025
-
الملك يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة إربد في مدينة الحسن للشباب
-
الملك يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في إربد
-
الحكومة توسّع استثمارات التعدين ضمن الاستراتيجية الوطنية
-
الملك يوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة