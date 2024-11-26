الاعلامي محمد الوكيل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال

الوكيل الإخباري- التقى الاعلامي محمد الوكيل اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للاعمال المهندس عمار عز الدين .



وحضر اللقاء الاعلامي هيثم الوكيل ومديرة التسويق والايجار في المجمع المهندسة عرين غنيمات .



وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية بين الطرفين لجلب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات .



وفي عام 2010 صدرت الإدارة الملكية السامية بإنشاء مجمع الملك الحسين للأعمال ،ويعتبر المجمع حاضنة متطورة للشركات، والمرافق التقنية والتعليمية، والابتكار.

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