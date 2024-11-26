 
الثلاثاء 2024-11-26 08:31 م
 

الاعلامي محمد الوكيل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال

حضر اللقاء الاعلامي هيثم الوكيل ومديرة التسويق والايجار في المجمع المهندسة عرين غنيمات
حضر اللقاء الاعلامي هيثم الوكيل ومديرة التسويق والايجار في المجمع المهندسة عرين غنيمات
الثلاثاء، 26-11-2024 07:44 م

الوكيل الإخباري-   التقى الاعلامي محمد الوكيل اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للاعمال المهندس عمار عز الدين .

وحضر اللقاء الاعلامي هيثم الوكيل ومديرة التسويق والايجار في المجمع المهندسة عرين غنيمات .

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلية بين الطرفين لجلب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات  .

وفي عام 2010 صدرت الإدارة الملكية السامية بإنشاء مجمع الملك الحسين للأعمال ،ويعتبر المجمع حاضنة متطورة للشركات، والمرافق التقنية والتعليمية، والابتكار.

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