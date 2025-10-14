الاعلامي هيثم الوكيل يعلن عودته لبرنامج وانت مروح عبر ميلودي

الوكيل الإخباري- اعلن الاعلامي هيثم الوكيل عودته لتقديم برنامجه الاذاعي وانت مروّح على اذاعة ميلودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساءً .

وتلقى الزميل هيثم الوكيل الرعاية اللازمة تحت إشراف طبي متخصص ، بعد تعرضه لحادث سير.

وتقدم الزميل هيثم الوكيل بالشكر الجزيل والعرفان الكبير لكل من سأل عن صحته واطمأن عليه ودعا له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية سواء كان ذلك من خلال زيارته في المشفى او الاتصال الهاتفي او عبر مختلف وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي.



ومنذ انطلاقته الأولى عبر إذاعة ميلودي الأردن، استطاع برنامج الزميل الإعلامي هيثم الوكيل "وأنت مروح" أن يحقق نسب مشاهدة عالية، وحظي بشعبية واسعة بين عدد كبير من المستمعين؛ نظرًا لأسلوبه المرن ، وخفة الظل في طرح القضايا بطريقة شبابية قريبة من الشارع.