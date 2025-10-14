الثلاثاء 2025-10-14 04:17 م
 

الاعلامي هيثم الوكيل يعلن عودته لبرنامج وانت مروح عبر ميلودي

الإعلامي هيثم محمد الوكيل
الاعلامي هيثم الوكيل
 
الثلاثاء، 14-10-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-اعلن الاعلامي هيثم الوكيل عودته لتقديم  برنامجه الاذاعي وانت مروّح على اذاعة ميلودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساءً .

اضافة اعلان

 

 وتلقى الزميل هيثم الوكيل الرعاية اللازمة تحت إشراف طبي متخصص ، بعد تعرضه لحادث سير.

 

وتقدم الزميل هيثم الوكيل بالشكر  الجزيل والعرفان الكبير  لكل من سأل عن صحته واطمأن  عليه ودعا له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية  سواء كان  ذلك من خلال زيارته في المشفى  او الاتصال الهاتفي او عبر  مختلف  وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي.
 
ومنذ انطلاقته الأولى عبر إذاعة ميلودي الأردن، استطاع برنامج الزميل الإعلامي هيثم الوكيل "وأنت مروح" أن يحقق نسب مشاهدة عالية، وحظي بشعبية واسعة بين عدد كبير من المستمعين؛ نظرًا لأسلوبه المرن ، وخفة الظل في طرح القضايا بطريقة شبابية قريبة من الشارع.


 
 
