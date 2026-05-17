الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة حول واقع العاملات في قطاع الزراعة بالأغوار

الأحد، 17-05-2026 12:48 م

الوكيل الإخباري- يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا الاثنين، دراسة بعنوان "واقع العاملات في قطاع الزراعة في منطقة الأغوار- التحديات والآفاق"، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين.

وحسب بيان المجلس اليوم الأحد، هدفت الدراسة إلى تحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاملات في قطاع الزراعة بمناطق الأغوار الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية، من خلال فهم ظروف العمل التي تخضع لها النساء، والتحديات المرتبطة بالأجور، والحماية القانونية والاجتماعية، وفرص التمكين.


وسعت الدراسة إلى رصد الفجوات في التشريعات والسياسات ذات الصلة، واستكشاف الفرص الممكنة لتحسين أوضاع العاملات، وصولا إلى صياغة توصيات لصناع القرار تسهم في تطوير البيئة القانونية والعملية لعمل النساء في القطاع الزراعي.

 
 


