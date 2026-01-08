الاقتصادي والاجتماعي يناقش نتائج الدراسة الاكتوارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

05:55 م

الوكيل الإخباري- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس الأربعاء، جلسة حوارية مع نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي.





وجاءت الجلسة ضمن سلسلة الحوارات التي يقودها المجلس حول نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وفي إطار جهوده لتعزيز الحوار الوطني حول منظومة الضمان الاجتماعي وتحدياتها المستقبلية.



وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي أن الجلسة تندرج ضمن نهج تشاركي يعتمده المجلس مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف بناء رؤية وطنية متكاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي، تقوم على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية للمواطنين.



وأوضح أن نتائج الدراسة الاكتوارية أظهرت أن منظومة الضمان الاجتماعي ما تزال مستقرة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب نقاشًا معمقًا لعدد من القضايا التي تهم مؤسسة الضمان الاجتماعي.



وقدم أمين عام المجلس محمود الشعلان عرضًا توضيحيًا حول أهم التحديات التي تواجه الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه التحديات ضمن رؤية إصلاحية شاملة توازن بين حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل.



كما شهدت الجلسة مداخلات من خبراء وأكاديميين مشاركين، أكدوا خلالها أن الحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي يجب أن يسير بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين، بما يضمن استمرارية دور الضمان الاجتماعي في توفير الأمان الاجتماعي.



وتناولت مداخلات الحضور أثر التحديات الديموغرافية والاقتصادية وسوق العمل على الصندوق التقاعدي، مشيرين إلى ضرورة التعامل مع قضايا التقاعد المبكر من منظور شامل، مع التأكيد على أهمية توسيع قاعدة الشمول في الضمان الاجتماعي.



وقدم المشاركون مقترحات فنية لبعض التحديات، وخاصة فيما يتعلق بالعمل غير المنظم والعمالة المهاجرة، وتوسعة الشمول الائتماني وغيرها من الجوانب.

