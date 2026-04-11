السبت 2026-04-11 11:36 م

"الاقتصاد الرقمي" تبحث مع "ميريلاند" الأميركية دعم توسع الشركات التكنولوجية

السبت، 11-04-2026 04:51 م

الوكيل الإخباري-   بحثت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال برنامجها الاستثماري "جوردان سورس"، مع مؤسسة "ميريلاند" للتطوير التكنولوجي الأميركية، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم توسع الشركات التكنولوجية وفتح أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، جاء ذلك خلال ندوة افتراضية بعنوان: "تجسير الابتكار: لماذا يعد الأردن بوابتك التكنولوجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة وزير الاقتصاد الرقمي المهندس سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لـ"ميريلاند" تروي ستوفال، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في القطاع التكنولوجي.


وأكد المشاركون في الندوة أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك، ويسهم في تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق الإقليمية انطلاقا من الأردن.

 
 


البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

عربي ودولي محكمة تسمح باستمرار أعمال بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يقول إنه يريد اتفاق سلام مع لبنان "يدوم لأجيال"

مضيق هرمز

عربي ودولي هيغسيث: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز لضمان خلوه من الألغام

مضيق هرمز

عربي ودولي فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي

البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

عربي ودولي البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"

إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

أخبار محلية إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح



 






