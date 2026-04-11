"الاقتصاد الرقمي" تبحث مع "ميريلاند" الأميركية دعم توسع الشركات التكنولوجية

الوكيل الإخباري- بحثت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال برنامجها الاستثماري "جوردان سورس"، مع مؤسسة "ميريلاند" للتطوير التكنولوجي الأميركية، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم توسع الشركات التكنولوجية وفتح أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، جاء ذلك خلال ندوة افتراضية بعنوان: "تجسير الابتكار: لماذا يعد الأردن بوابتك التكنولوجية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة وزير الاقتصاد الرقمي المهندس سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لـ"ميريلاند" تروي ستوفال، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في القطاع التكنولوجي.