"الاقتصاد الرقمي" تحتفل بتأهل النشامى في مأدبا وتشارك الأهالي فرحة الوطن

وتضمنت الفعالية نقلًا مباشرًا لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي عبر شاشة عرض كبيرة جرى تجهيزها خصيصًا لسكان المنطقة، وسط أجواء مفعمة بالحماس والفخر، حيث عبّر الحضور عن اعتزازهم بإنجاز النشامى، وتفاعلوا بحماسة مع مجريات المباراة.
كما قامت اللجنة بتوزيع قمصان المنتخب الوطني على الحضور، إلى جانب تقديم الحلويات، في مبادرة هدفت إلى مشاركة المجتمع المحلي فرحة الإنجاز الرياضي، وتعزيز قيم التضامن والمواطنة الفاعلة، لا سيما مع تزامن المناسبة مع عيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.
وأكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ورئيسة اللجنة الاجتماعية، سميرة الزعبي، أن هذه الفعالية تأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بدورها المجتمعي، وحرصها على التفاعل الإيجابي مع أبناء المجتمع في مختلف مناطق المملكة، مضيفة اننا نسعى من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ قيم الانتماء والفرح المشترك، وتعزيز الروح الوطنية من خلال أنشطة مجتمعية تُعبّر عن هوية الأردن الجامعة، وتُجسّد تلاحم مؤسسات الدولة مع المواطنين في الميدان، لا سيما في المناسبات الوطنية والدينية التي نعتز بها جميعًا
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