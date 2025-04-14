الاقتصاد الرقمي تحقق إنجازاً وطنياً بشهادة الآيزو ISO 20000

وتمنح هذه الشهادة المرموقة للمؤسسات التي تلتزم بأعلى المعايير العالمية في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على ضمان الجودة، وتحسين تجربة المستخدمين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. ويعد هذا الاعتماد الدولي تتويجاً لجهود الوزارة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات حكومية إلكترونية بمعايير عالمية.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن "هذا الإنجاز يضع الأردن على خارطة الريادة الرقمية إقليمياً، ويعكس التزامنا بتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المواطنين وقطاع الأعمال"، مشيراً إلى أن الشهادة تُعد اعترافاً دولياً بجودة الخدمات الرقمية الحكومية في المملكة.
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