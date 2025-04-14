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الاقتصاد الرقمي تحقق إنجازاً وطنياً بشهادة الآيزو ISO 20000

الاقتصاد الرقمي تحقق إنجازاً وطنياً بشهادة الآيزو ISO 20000 في نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
الاقتصاد الرقمي تحقق إنجازاً وطنياً بشهادة الآيزو ISO 20000 في نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
 
الإثنين، 14-04-2025 01:36 م
الوكيل الإخباري-   حصلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على شهادة ISO/IEC 20000 في نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، لتصبح من أوائل الجهات في الأردن التي تحقق هذا الإنجاز في هذا المجال وذلك بعد اجتيازها بنجاح جميع المعايير الدولية الدقيقة التي تشمل جودة الخدمات وكفاءتها واستمرارية تحسينها.اضافة اعلان


وتمنح هذه الشهادة المرموقة للمؤسسات التي تلتزم بأعلى المعايير العالمية في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على ضمان الجودة، وتحسين تجربة المستخدمين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. ويعد هذا الاعتماد الدولي تتويجاً لجهود الوزارة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات حكومية إلكترونية بمعايير عالمية.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن "هذا الإنجاز يضع الأردن على خارطة الريادة الرقمية إقليمياً، ويعكس التزامنا بتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المواطنين وقطاع الأعمال"، مشيراً إلى أن الشهادة تُعد اعترافاً دولياً بجودة الخدمات الرقمية الحكومية في المملكة.
 
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