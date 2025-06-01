الاقتصاد الرقمي تختتم ورش عمل لإعداد استراتيجية وطنية للابتكار في 4 قطاعات

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سلسلة ورش العمل الاستشارية لمجموعات التركيز، ضمن جهودها لإعداد استراتيجية وطنية للابتكار تركز على 4 قطاعات رئيسية هي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والصحة، والزراعة.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، جاءت الورش بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن برنامج ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، بهدف جمع ممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى جانب خبراء مختصين، لاستكشاف التحديات واستشراف الفرص وصياغة رؤى استراتيجية تدعم تطوير كل قطاع.



وركزت الورش على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية ترتقي بمستوى الابتكار، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تعزيز جاهزية الأردن للتحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومرن ومستدام.