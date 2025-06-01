الاقتصاد الرقمي تختتم ورش عمل لإعداد استراتيجية وطنية للابتكار في 4 قطاعات

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، جاءت الورش بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن برنامج ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، بهدف جمع ممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى جانب خبراء مختصين، لاستكشاف التحديات واستشراف الفرص وصياغة رؤى استراتيجية تدعم تطوير كل قطاع.
وركزت الورش على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية ترتقي بمستوى الابتكار، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تعزيز جاهزية الأردن للتحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومرن ومستدام.
وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة التنسيق مع شركائها المحليين والدوليين، لتحويل مخرجات هذه الورش إلى خطة عمل تنفيذية قابلة للتطبيق، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي.
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