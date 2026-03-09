الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق سند

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تحديثا جديدا على تطبيق سند، يتضمن حزمة خدمات وتحسينات تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من التطبيق وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونياً.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، ان التحديث يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وانسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومتابعته لأعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الهادفة إلى تسريع تبني الحلول الرقمية وتجويد الخدمات الحكومية.



وتضمن التحديث إتاحة خدمة دفع مسقفات الأمانة للأردنيين وغير الأردنيين عبر التطبيق، إلى جانب إضافة خدمات رخصة المركبة ومخالفات السير لغير الأردنيين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ومن أي مكان.



كما أصبحت رخصة المركبة متاحة ومعروضة مباشرة لغير الأردنيين والمقيمين على الصفحة الرئيسية للتطبيق ما يتيح للمستخدم الاطلاع عليها فور فتح تطبيق "سند"، ويسهم في تسهيل الوصول إليها بسرعة أكبر وتحسين تجربة المستخدم.



كما شمل التحديث إتاحة إمكانية تغيير رقم الهاتف من داخل التطبيق باستخدام الهوية الشخصية، من خلال التحقق الإلكتروني الذي يعتمد على مسح الهوية والتأكد من هوية المستخدم عبر التقاط صورة للوجه، بما يتيح إعادة تعيين كلمة المرور واستعادة الوصول إلى الحساب بخطوات رقمية آمنة دون الحاجة لمراجعة أي جهة.



وفي إطار تحسين تجربة المستخدم، تم إدخال تعديلات على خدمات دفتر العائلة المقدمة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



كما أصبح تطبيق سند متوفراً للتحميل عبر متجر هواوي (Huawei AppGallery)، إلى جانب متجري App Store وGoogle Play، مع دعم استخدامه على أجهزة التابلت وiPad، بما يتيح تجربة استخدام أكثر مرونة وسهولة لمختلف فئات المستخدمين.