الأربعاء 2026-04-15 10:00 ص

الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثًا شاملاً لتطبيق "سند" وخدمات جديدة للمواطنين

الأربعاء، 15-04-2026 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، عن إضافة مجموعة من الخدمات والتحسينات الجديدة على تطبيق "سند"، بهدف تسهيل وتسريع استخداماته اليومية للمواطنين.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن التحديثات الجديدة تشمل إمكانية الوصول إلى المستندات حتى دون اتصال بالإنترنت باستخدام خاصية البصمة، إلى جانب خدمة الاستعلام ودفع ضريبة التحققات الخاصة بأمانة عمّان.

وأضافت أن التطبيق يوفّر باقة متكاملة لتجديد رخصة المركبة، تشمل إجراءات الترخيص وتسديد المخالفات والتأمين ضمن خدمة واحدة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.

وأوضحت الوزارة أن التحديث يتضمن أيضًا تحسين تجربة خدمات جواز السفر، مع توضيح المتطلبات اللازمة، إضافة إلى تطوير عرض وثيقة التأمين ضد السرطان.

وبيّنت أن من بين التحسينات تحديث عرض بيانات الضمان الاجتماعي على الشاشة الرئيسية، بما يسهّل الوصول إلى المعلومات.

وأكدت الوزارة أن التحديث الجديد سيكون إلزاميًا، لضمان أفضل أداء للتطبيق وتقديم أحدث الخدمات للمستخدمين.
 
 


