الاقتصاد الرقمي تطلق فروع "المنصة" في الكرك والطفيلة ومعان

وقالت الأمينة العامة للوزارة إن إطلاق هذه الفروع يأتي في إطار توسيع المبادرات الرقمية لتشمل مختلف محافظات المملكة، مؤكدة حرص الوزارة ومن خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف على توفير بيئة تدريبية متقدمة تدعم العمل الحر والمشاريع الريادية، وتتيح للشباب اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
وفي جولة ميدانية شملت إطلاق المراكز الثلاثة، قامت الأمينة العامة للوزارة بالاطلاع على واقع العمل في فروع المنصة في الكرك والطفيلة ومعان، وعلى الجهود المبذولة لتجهيزها وتفعيل خدماتها الموجهة للشباب.
وبينت الأمين العام أن "المنصة" ستوفر مساحات عمل مشتركة، وبرامج تدريبية رقمية متخصصة، ودعما للمشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتشبيكا مع خبراء ورواد أعمال، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والإنتاجية داخل المجتمعات المحلية.
