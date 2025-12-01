الإثنين 2025-12-01 04:46 م

الاقتصاد الرقمي تطلق فروع "المنصة" في الكرك والطفيلة ومعان

توضيح هام من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده حول العطل التقني العالمي
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
الإثنين، 01-12-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ، فروع "المنصة" التابعة للمركز الرئيسي لـ "مركز المنصة التكنولوجي" في العقبة، في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، ضمن جهود الوزارة لتعزيز المهارات الرقمية وتمكين الشباب في محافظات الجنوب.

اضافة اعلان


وقالت الأمينة العامة للوزارة إن إطلاق هذه الفروع يأتي في إطار توسيع المبادرات الرقمية لتشمل مختلف محافظات المملكة، مؤكدة حرص الوزارة ومن خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف على توفير بيئة تدريبية متقدمة تدعم العمل الحر والمشاريع الريادية، وتتيح للشباب اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل.


وفي جولة ميدانية شملت إطلاق المراكز الثلاثة، قامت الأمينة العامة للوزارة بالاطلاع على واقع العمل في فروع المنصة في الكرك والطفيلة ومعان، وعلى الجهود المبذولة لتجهيزها وتفعيل خدماتها الموجهة للشباب.


وبينت الأمين العام أن "المنصة" ستوفر مساحات عمل مشتركة، وبرامج تدريبية رقمية متخصصة، ودعما للمشاريع الصغيرة والعمل الحر، وتشبيكا مع خبراء ورواد أعمال، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والإنتاجية داخل المجتمعات المحلية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه فعاليات مجتمعية ورياضية

أخبار محلية العيسوي: الأردن يمضي بقيادة الملك في مسارات التحديث الشامل لبناء وطن قوي يليق بأبنائه

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد- اسماء

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالسفراء عبيدات والردايدة وسمارة

توضيح هام من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده حول العطل التقني العالمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تطلق فروع "المنصة" في الكرك والطفيلة ومعان

أعضاء المجلس الدولي للتمور

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماع المجلس الدولي للتمور

المفرق

أخبار محلية استثمار جديد بالمنطقة التنموية في المفرق

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية تجديد الاعتماد الدولي للمجلس التمريضي الأردني حتى 2029

غا

فيديو منوع حلّ لمشكلة تنقيط المياه من المكيّف



 
 





الأكثر مشاهدة