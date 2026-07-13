الاقتصاد الرقمي تطلق نسخة الويب لـتطبيق "سند"

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الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة النسخة الرسمية للويب من منبر الخدمات الحكومية الموحد "سند" عبر الرابط الإلكتروني المباشر (www.sanad.gov.jo)، بالشراكة مع شركة "أوبتيمايزا" المتخصصة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اضافة اعلان





وبحسب بيان "أوبتيمايزا" اليوم الاثنين، تتيح نسخة الويب من تطبيق "سند" الحكومي وصولا مرنا وسلسا لجميع الخدمات الإجرائية للمواطنين من مختلف الأجهزة الذكية المحمولة ( أجهزة الحواسيب المحمولة واللوحية) والمكتبية دون التقيد بنوع أو سعة نظام تشغيل الهواتف الذكية.



كما تعمل هذه النسخة على تخفيف الضغوط التشغيلية الكثيفة عن سيرفرات التطبيق الخلوي، ما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية ويقضي على مشكلات التوقف الفني أثناء فترات الذروة، علاوة على ذلك، توفر الشاشة الكبيرة للمتصفحات بيئة عمل أفضل للشركات والمؤسسات التي تدير معاملات متعددة ومعقدة، ما يعزز سهولة بيئة الأعمال ويحقق الشمول الرقمي لجميع فئات المجتمع.



ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع طفرة كبيرة وإقبال كبير يشهده التطبيق من قبل المواطنين؛ حيث أظهرت المؤشرات الرسمية تجاوز عدد مفعلي الهوية الرقمية حاجز الـ 2.8 مليون مواطن، مسجلا انضمام أكثر من 800 ألف مستخدم جديد أخيرا .



وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات: "يمثل إطلاق نسخة الويب من منصة (سند) محطة جديدة في تطوير المنظومة الحكومية الرقمية ويعكس التزام الوزارة بتوفير خدمات حكومية رقمية متكاملة ومتاحة عبر مختلف القنوات بما يواكب احتياجات المستخدمين ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية".



وأضاف، إن هذا الإنجاز يؤكد أهمية الشراكة مع الشركات الأردنية المتخصصة في التكنولوجيا، ودورها في تطوير حلول رقمية وطنية تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة اوبتيمايزا ماجد سفري، إن "نجاحنا في تطوير نسخة الويب لمنصة "سند" يمثل تجسيدا حقيقيا للشراكة الاستراتيجية المثمرة بين القطاعين العام والخاص في المملكة".





